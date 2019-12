Alle ore 03.30 della notte scorsa, si è verificato un incidente mortale sulla A20. Un uomo con la propria auto, ha investito mentre transitava nella carreggiata lato mare, all’altezza di Spadafora. Nel luogo, sono immediatamente intervenuti sia i vigili del Fuoco che il personale sanitario a bordo di una ambulanza, ma gli ultimi non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso dello sfortunato.

Circa la dinamica dei fatti, che è in fase di accertamento, si presume come la stessa si possa attribuire ad un incidente autonomo. Non risultano esserci stati, ne altri feriti, ne ulteriori veicoli coinvolti… secondo quanto riferito dagli agenti della Polstrada. La vittima poi, viaggiava da sola.