Alle ore 12, sono questi i casi di #Coronavirus, evidenziatisi nell’Isola

IN SICILIA SONO IN TOTALE 1.164 I SOGGETTI POSITIVI REGISTRATI DALL'INIZIO. MA ATTUALMENTE NE RISULTANO 1.095 PERCHÉ 36 HANNO AVUTO UNA GUARIGIONE MENTRE PER 33 VI È STATA LA MORTE