Alle ore 14.30, un calo dell’energia elettrica, ha causato il blocco della Raffineria di Milazzo

Alle ore 14.30, un calo dell’energia elettrica, ha causato il blocco della Raffineria mamertina, in merito il cittadino Giuseppe Marano, ha scritto: “oggi 24 febbraio una popolazione di 60 mila abitanti di Milazzo e della valle del Mela tenuta in ostaggio dalla paura dei continui blocchi ad impianti con sprigionamento di gas in aria, sostanze tossiche e cancerogene. Sto ricevendo numerose segnalazioni. Il Cad Sociale di nuovo in Procura. Il ministro Dell Ambiente ritiri le AIA”.