Alle ore 15, è stata ripristinata la regolare fornitura elettrica al Policlinico Universitario di Messina

Alle ore 15 di oggi, si sono conclusi i lavori relativi alla sostituzione di una cabina elettrica posta all’esterno del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, dalla quale la struttura ospedaliera cittadina si approvvigiona per il proprio fabbisogno. Dunque, si è conclusa la fase di emergenza programmata nella quale è stato impegnato il personale dell’A.O.U. unitamente ad enti e istituzioni del territorio già a partire da mercoledì scorso.

Con la riapertura del Pronto Soccorso Generale e di quelli Pediatrico e Ostetrico, le attività sono tornate nella normalità. Inoltre sono state riattivate tutte le attività connesse alle emergenze/urgenze (Stroke, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Politrauma, Chirurgia Pediatrica, Ostetricia, endoscopia Gastroenterologica, Dialisi, Terapia Intensiva).

Afferma il cmmissario Straordinario dell’A.O.U., dott. Giuseppe Laganga: “sento l’obbligo di ringraziare tutti i professionisti che a qualsiasi titolo lavorano in Azienda oltre i componenti l’Unità di crisi che in questi giorni si sono prodigati per gestire l’emergenza e la cittadinanza per la sensibilità dimostrata. I messinesi, infatti, hanno dimostrato, ancora una volta, grande maturità e la loro collaborazione ha evitato situazioni di difficoltà. Ci scusiamo con l’utenza per gli eventuali disagi arrecati, ma i lavori erano improcrastinabili. Fondamentale è stato il coordinamento di S.E. il prefetto, l’apporto del Comune e della Polizia Municipale, della Città metropolitana e della Polizia provinciale, delle altre aziende sanitarie e ospedaliere cittadine e regionali, delle strutture sanitarie private, del 118, della Protezione Civile, dei vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine, della Brigata Aosta e dell’ENEL e tutte le ditte che erogano servizi per l’AOU i quali hanno dimostrato un vero attaccamento all’Azienda. Un doveroso ringraziamento lo rivolgo, altresì, agli organi di stampa, il cui supporto ha permesso una diffusione capillare delle informazioni destinate all’utenza. Pari riconoscenza va agli studenti del corso laurea di infermieristica, ai privati ed alle associazioni di volontariato che hanno proficuamente contribuito al superamento del momento di emergenza. Deve essere sottolineato, inoltre, il grande lavoro svolto da tutto il personale dell’A.O.U. che, anche in questa occasione, ha mostrato tutta la propria professionalità e disponibilità. La sinergia che si è creata, a servizio della Città, ha fatto sì che i disagi fossero limitati e ha permesso di evitare situazioni di pericolo”.