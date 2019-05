Alle ore 17.30, spazio ai festeggiamenti del Centro Commerciale Tremestieri a Messina

Nell’ambito dei festeggiamenti del Centro Commerciale Tremestieri a Messina, per il suo 14° anniversario, oggi alle ore 17.30 si terrà una festa per l’arrivo di Bing (amatissimo da tanti bambini) che si intratterrà con i suoi fans per fare foto di gruppo e selfie.

Prima di questo appuntamento, si svolgerà cerimonia di consegna del Premio “Messinesità” dedicato al giornalista Mino Licordari. Quest’anno verrà insignita dell’ambito riconoscimento l’atleta Silvia Bosurgi icona della nazionale di pallanuoto femminile, della Orizzonte Catania, ma anche della Waterpolo Despar, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene del 2004.

La Bosurgi che è la prima donna a conquistare questo traguardo, ha iniziato la sua carriera nel 1992 nel Club Nuoto Messina di G. D’Uva. Due anni più tardi, decide di trasferirsi alle falde dell’Etna dove ha vinto 14 scudetti, 7 coppe dei campioni e 1 supercoppa europea.

Con la rappresentativa italiana invece, Silvia, ha preso parte a 6 campionati europei… fra questi nel ’99 e nel 2003 si è aggiudicata l’oro, mentre nel 2001 e nel 2006 l’argento. Ai Mondiali è comparsa 5 volte, da Fukuoka 2001, a Roma 2009; ha ottenuto il bronzo alla World league di Long Beach 2004 e l’argento a Cosenza 2006; infine, ha fatto parte delle spedizioni per la Coppa del Mondo di Perth nel 2002 e di Tianjin nel 2006. La vittoria più prestigiosa è quella delle Olimpiadi di Atene 2004, in finale contro la Grecia. Oggi la sportiva nostra concittadina, vive in Città e continua ad occuparsi del suo Sport preferito con passione e professionalità.

Al conferimento di questo importante titolo, che sarà consegnato nel contesto di un importante incontro moderato dalla redattrice Marika Micalizzi, interverranno: “Maria Francesca, Manuela e Maurizio i tre figli dello scomparso Mino”.