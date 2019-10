Alle ore 22.30 circa, della serata di ieri a Messina in via La Farina di fronte l’isolato R, una Fiat Panda al cui volante vi era una donna che viaggiava in compagnia della figlia, è finita sullo spartitraffico centrale (dopo il contatto con una Alfa Romeo 147) investendo contro un albero. Entrambe le vetture, procedevano in direzione Sud-Nord.

Sul posto, è intervenuta una ambulanza del 118, ma per fortuna le due occupanti dell’utilitaria non hanno riportato conseguenze fisiche. I rilievi per stabilire la dinamica del sinistro, sono stati effettuati dagli agenti di una pattuglia della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, intervenuti nel luogo.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.