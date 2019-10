Alle ore 3 della notte scorsa a Messina, una decina di giovani sono finiti in coma etilico a Messina, in un noto locale di via Croce Rossa dove era in corso una festa. Nel luogo, l’alcool è stato protagonista in quantità elevata ed inevitabile è stato l’intervento della Polizia di Stato, i cui agenti hanno successivamente chiesto il supporto dei carabinieri e dei vigili Urbani.

Per riuscire a stabilire meglio, i motivi che hanno causato il trasporto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte di diversi giovani i componenti delle forze dell’ordine hanno sequestrato varie bottiglie sia sigillate che già aperte.

Foto, tratta da: “www.stampalibera.it”.