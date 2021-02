MOLTO PROBABILMENTE, È STATO COLTO DA UN INFARTO (CHE NON GLI HA LASCIATO SCAMPO), ALLA VANA RICERCA DEL PRONTO SOCCORSO

Alle prime luci dell’alba odierna, è accaduta una tragedia tra i viali interni Policlinico Universitario “Gaetano Martino”, di Messina dove il 48enne Giuseppe Giorgi, noto nell’ambito della ristorazione cittadina ha perso la vita con ogni probabilita’ a causa di un infarto.

A quanto pare la vittima, verso le ore 5.30, è giunta nelle vicinanze della vecchia sede del Pronto Soccorso al Padiglione E, dalla quale pero’ da diverse settimane lo hanno spostato al Padiglione C per dar corso a vari lavori di adeguamento ed ammodernamento, oltrechè al fine di realizzare una zona dedicata alla degenza per la Medicina d’Urgenza e rafforzare al contempo le strutture collegate ai controlli Covid ed al trattamento dei pazienti.

L’uomo messosi alla ricerca del Presidio sanitario, ha girovagato per una decina di minuti…, arrivato all’altezza del Padiglione B un attacco cardiaco lo ha colto senza lasciargli scampo. Il corpo esanime, è stato rinvenuto riverso a terra con il viso tumefatto da un operatore che si occupa delle pulizie.