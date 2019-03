All’Ospedale Civico di Palermo: è morto oggi, un 63enne di Mirto

Nel pomeriggio di eri, il 63enne Alessio Machi originario di Mirto è rimasto vittima di un incidente autonomo, avvenuto in via Maurizio Gorgone a Torrenova. Mentre stava percorrendo con la propria vettura il centro abitato dirigendosi verso Sant’Agata di Militello, per cause che sono in fase di accertamento ha tamponato una Mercedes che si trovava in sosta.

Essendo state considerate gravi le sue condizioni, per le ferite riportate nel sinistro si è deciso di trasportarlo all’Ospedale Civico di Palermo dove oggi non ce l’ha fatta, il suo cuore infatti ha cessato di battere.