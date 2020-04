All’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, è deceduta una donna di 94 anni, già affetta da altre patologie e risultata positiva al Covid-19

A MESSINA ED IN PROVINCIA, LE GUARIGIONI COMPLESSIVE DAL CORONAVIRUS, SONO 78

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, dove si trovava ricoverata, è deceduta una donna di 94 anni, già affetta da altre patologie e risultata positiva al Covid-19.

L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la propria vicinanza. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 44 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia. Al contempo, si sono registrate 14 nuove guarigioni e conseguenti dimissioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19: 9 al Policlinico “G. Martino” di Messina (3 donne rispettivamente di 90, 89 e 83 anni; 6 uomini di 89, 86, 83, 82, 65 e 37 anni); 4 all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona (3 donne rispettivamente di 88, 83, e 72 anni; 1 uomo di 74 anni); 1 all’ospedale “Papardo” (1 uomo di 88 anni). Si sono inoltre registrate 4 dimissioni di pazienti che già nei giorni precedenti erano stati dichiarati guariti dal Covid-19. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 78.