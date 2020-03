Altri due decessi si sono verificati nella provincia di Messina: due donne di 89 e 92 anni sono spirate…, erano risultate positive al Coronavirus

Una donna di 89 anni, con patologie pregresse, è deceduta presso il Policlinico “G. Martino” di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente era risultata positiva al Covid-19. L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la proprio vicinanza.

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana, inoltre, informa che un altro decesso si è verificato presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G., dove è morta una donna di 92 anni, pure lei con patologie pregresse e positiva al Covid-19. Anche ai suoi familiari, che sono stati avvertiti, va il cordoglio dell’Azienda. Entrambe le pazienti provenivano dalla casa di riposo “Come d’Incanto” di Messina. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 17 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia: 12 presso il Policlinico “G. Martino” di Messina, 1 presso l’ospedale “Papardo” di Messina, 1 presso una casa di cura privata di Messina e 3 presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona.