“Altro risultato”, lo scrivono sulla pagina Facebook della Gea Universitas di Messina.

Ed inoltre: “oggi è stata accettata una richiesta del nostro Consigliere al Cda dell’E.R.S.U. Manuel Morabito. Tale richiesta prevede che, per l’anno 2019/2020, il Conservatorio -Arcangelo Corelli- sia inserito nell’albo comunale degli enti convenzionati per l’abbonamento Atm, per far si che gli studenti usufruiscano dell’abbonamento a tariffa ridotta e in alcuni casi anche totalmente gratuito. #GeaUniversitas”.