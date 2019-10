AMAM, Cateno De Luca (sindaco peloritano): “Definito l’elenco di oltre 20 mila morosi che subiranno il distacco o la riduzione dellacqua entro natale”

SCRIVE IL PRIMO CITTADINO DI MESSINA: "RIBADISCO , VI CONSIGLIO DI REGOLARIZZARE LA VOSTRA POSIZIONE IMMEDIATAMENTE PERCHE' VI COSTERA' DI MENO E NON RIMARRETE SENZA ACQUA PER LUNGO TEMPO"

AMAM: “definito l’elenco di oltre 20 mila morosi che subiranno il distacco o la riduzione dellacqua entro natale”! Lo riferisce attraverso una nota pubblicata su Facebook, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca scrive anche: “leggere certi nomi tra i morosi fa veramente rabbia perché i grandi e blasonati morosi di professione con evidenti coperture in AMAM nulla c’entrano con lo stato di indigenza. Dalla seconda settimana di novembre saranno operative cinquanta squadre che dovranno effettuare almeno 10 distacchi (attività commerciali o liberi professionisti) o riduzioni di fornitura di acqua (famiglie e condomini) per squadra per un totale di almeno 500 operazioni al giorno. Abbiamo fatto un piano che prevede il distacco o la riduzione di almeno 20 mila utenti prima delle feste natalizie”.

RIBADISCO: “vi consiglio di regolarizzare la vostra posizione immediatamente perché vi costerà di meno e non rimarrete senza acqua per lungo tempo”.