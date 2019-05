AMAM: sono state portate a termine, le operazioni sulla condotta di Tremonti a Messina

In aggiornamento ai comunicati diramati nelle scorse giornate l’AMAM nella persona dell’amministratore unico dott. Salvo Puccio comunica che, nell’ambito della verifica complessiva della condotta che serve il serbatoio di Tremonti, si è proceduto a riscontrare ulteriori fragilità strutturali lungo la stessa galleria. Al fine di prevenire ogni ulteriore rischio si è quindi deciso si intervenire immediatamente ed in successione ai primi interventi realizzati a causa della frattura principale.

La regolare distribuzione idrica, avverrà lunedi 13 prossimo ma già da questa mattinata (domenica 12 ndr) l’acqua sta tornando a scorrere in rete in molte zone: Tremonti, Pisciotto, Reginelle, Orbo, Badiazza, Piraino. etc.

Le operazioni, per le quali ci scusiamo ancora per il disagio arrecato, si sono rese necessarie in via cautelativa, anche dopo aver riparato la condotta nella frattura principale, al fine di evitare nei prossimi mesi ulteriori interruzioni e disagi, e per escludere ogni maggiore complicazione scaturente dalla rottura totale della condotta stessa.

In particolare, le operazioni hanno quindi interessato:

riparazione frattura principale;

riparazione di ulteriori due fratture lungo due giunti;

verifica strutturale spessometrica della condotta lungo tutto il suo sviluppo;

pianificazione di ulteriori interventi da eseguire ma ad erogazione in corso.

L’Azienda comprende ogni intollerabile disagio che dette operazioni hanno causato e si scusa ancora per gli interventi realizzati che sono mirati, si ripete, alla prevenzione di maggiori criticità che avrebbero potuto palesarsi lungo lo stesso tratto di condotta.

Ogni aggiornamento, come sempre, sarà tempestivamente comunicato.