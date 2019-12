Anagrafe Assistiti Messina: prolungamento Orario Personale Front Office, via T. Capra

Preso atto delle criticità contingenti e conseguenti problematiche di ordine pubblico dovute al maggiore afflusso di utenti presso i locali di via Tommaso Capra, a seguito del pensionamento di alcuni medici di medicina generale e conseguente scelta e assegnazione del nuovo medico, si dispone che: “la S.V. ponga in essere immediatamente, e fino a cessata emergenza, ogni azione utile per prolungare l’orario di sportello fino alle ore 19.00, ai fini di smaltire le liste di attesa, ricorrendo se del caso ad ore di lavoro straordinario per il personale adibito allo sportello”. Le superiori decisioni sono state prese dal Direttore Generale della Asp dottor Paolo La Paglia e vengono destinate… al dott. Marcello Nucifora (Direttore Distretto Messina), pc al dott. Domenico Sindoni (Direttore Sanitario ASP Messina) e pc alla dott.ssa Catena Di Blasi (Direttore Amministrativo ASP Messina).

Ha specificato La Paglia: “il Direttore Amministrativo che legge per conoscenza avrà cura di autorizzare le ore di eventuale straordinario necessarie, ovvero reperire idoneo personale; lo stesso è inoltre invitato a valutare l’eventuale assegnazione di un metronotte per il periodo strettamente necessario, ai fini di garantire l’ordine pubblico. In mancanza, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo che leggono per conoscenza, eserciteranno congiuntamente e ognuno per le rispettive competenza, potere sostitutivo teso ad assicurare in ogni caso il buon fine della superiore disposizione”.