“Anche ieri sera come accade quasi ogni fine settimana lo shuttle rimane bloccato nella zona del ristorante La Risacca dei due mari a causa dell’inciviltà determinate persone che parcheggiano in modo indescrivibile”. Si sono espressi cosi’, in una nota pubblicata oggi sul loro profilo Facebook i componenti del Comitato Messina Nord.

Continuano in tal modo nel testo diffuso: “anche se in zona ci sono installati dei dissuasori per la sosta C’è sempre chi parcheggia in modo da non consentire la svolta o il regolare percorso sia degli autobus che di un qualsiasi mezzo più grande di un furgoncino. Invieremo una nota al comune per richiedere una pattuglia fissa nel fine settimana nel villaggio di Torre Faro che percorra non solo la strada principale ma anche le strade interne cioè zona scuole zona Palazzo e zona Pilone che puntualmente nel fine settimana sono prese d’assalto da migliaia di macchine parcheggiate in entrambe le corsie delle strade rendendole strette eh a volte i percorribili causando disagi ai mezzi di soccorso Eh a chi vive tutto l’anno nel villaggio inoltre chiederemo che venga posta la sosta a pagamento anche nelle ore notturne nella zona del Pilone e della Risacca dei Due Mari che attualmente vede le strisce blu e quindi zona a pagamento, in modo da impiegare anche gli ausiliari del traffico che controlleranno la regolare sosta di ogni veicolo questi ultimi impiegati da oltre un mese nello slargo di Piazza Chiesa stanno effettuando un ottimo lavoro poiché nessuna macchina parcheggio è impedisce il regolare transito dello Shuttle Inoltre controllano quei pochi parcheggi a pagamento che sono stavi installare l’anno scorso”.