Anche l’Ordine degli Architetti di Messina, piange il prof. Sebastiano Tusa

La scomparsa, avvenuta ieri in tragiche circostanze dell’archeologo e membro dell’esecutivo di Palazzo d’Orleans, è motivo da parte dei professionisti della Pianificazione Urbana della Città dello Stretto, per esprimere il proprio cordoglio, ed in questa nota viene evidenziato che: “il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Messina si associa al dolore della famiglia, della comunità scientifica e del Governo della Regione Siciliana per la grave perdita del prof. Sebastiano Tusa, assessore Regionale ai Beni Culturali e punto di riferimento per la ricerca, la valorizzazione e la tutela del nostro Patrimonio storico-artistico e culturale”.

“Tusa è stato un convinto sostenitore delle potenzialità, sia di un approccio multidisciplinare al settore dei beni culturali, che di un tessuto professionale diffuso e sensibile a tali tematiche. Il 25 marzo sarebbe stato ospite a Brolo, insieme al presidente dell’Ordine Caterina Sartori, a un convegno-studio sul centro storico dal titolo -Bianca terra-, curato da Salvatore Gentile, anche per auspicare una integrazione metodologica e una collaborazione fra architetti e archeologi, al fine di ottenere quei risultati cognitivi e produttivi utili per la conservazione, restauro e riuso monumentale che tutti si auspicano. Insomma -architettura per l’archeologia/archeologia per l’architettura- come lui stesso amava dire”.