Anche l’Unione Cattolica Stampa Italiana, sezione Sicilia, ha contribuito al Progetto: “Canto per NeMO”

E’ stato pubblicato in rete, il video musicale prodotto per sorreggere il Centro Clinico -Nemo Sud-; l’evento sonoro ha visto la partecipazione di 50 giornalisti messinesi, tra i quali Domenico Interdonato e Laura Simoncini, che sono rispettivamente presidente e consigliera segretaria dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, sez. Sicilia.

I due confermano: “abbiamo voluto dare il nostro contributo, partecipando alla realizzazione del filmato Canto per NeMO con l’obiettivo di sostenere le attività del Centro Clinico, punto di riferimento in Sicilia per le malattie neuromuscolari, ma soprattutto per essere vicini a quanti ogni giorno lottano contro la malattia, ma nonostante tutto guardano alla vita con speranza”.

L’idea di -Canto per NeMO- è nata la scorsa estate dall’incontro tra Alessandro Silipigni – musicista e cantante dei Big Mimma (band world music nata nella città dello Stretto) – e il Centro Clinico di cui ha conosciuto l’operato. Ha così deciso di sposarne la causa accettando l’invito di Letizia Bucalo Vita ad arrangiare e trasformare un’antica melodia natalizia.

Ha detto Silipigni: “questo incontro, mi ha dato l’opportunità di conoscere più da vicino NeMO. Ho potuto apprezzare medici, terapisti, operatori ma soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere i pazienti, sia bambini che adulti. Sostenere NeMO per me è stato un privilegio e una gioia”.