“Anche oggi abbiamo distribuito un bel po’ di mascherine…, circa 600 e domani ne abbiamo in consegna e prenotate oltre 800”. Lo hanno scritto ieri, sul loro profilo Facebook i responsabili del Comitato Messina Nord.

Dal sodalizio aggiungono: “non ringraziate noi ma ringraziate l’associazione il sogno di Morgan onlus e soprattutto tutte le volontarie che dalla mattina alla sera creano mascherine. Vi ricordiamo che non c’è nessun costo nella mascherina Ma viene richiesto un offerta di minimo €1 (costo dei materiali per creare la mascherina), Ovviamente chi vuol donare di più benvenga poiché i soldi in più vengono utilizzati per acquistare altro materiale per creare mascherine l’associazione inoltre grazie a queste donazioni in più ogni giorno fa la spesa e la consegna a determinate famiglie che purtroppo in questo momento di crisi non hanno nessuna entrata economica infine se ci sarà un ricavato dopo questa pandemia di coronavirus i soldi non andranno nelle nostre tasche né in quella dell’associazione Ma verrà fatto un bonifico a favore di Morgan bertolami per l’acquisto di un esoscheletro cibernetico dal costo di €180000 quindi ora bisogna essere uniti donare per aiutare tutti i cittadini e anche Morgan”.