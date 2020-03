Anche oggi una giornata spesa a tutela del verde a Messina. Il circolo Legambiente dei Peloritani è tornato a pulire la centralissima aiuola di via Santa Cecilia, accanto la Caserma PS Calipari e la Basilica Sant’Antonio, proseguendo l’Operazione WALK, WATCH AND CLEAN, (“Cammina, Osserva e Pulisci”), iniziata la scorsa settimana.

La campagna, intesa a richiamare soci e volontari alla cura del verde cittadino, mediante passeggiate, volte ad osservare la tipologia di rifiuti esistenti nei luoghi verdi e infine pulire rimuovendo rifiuti o piante infestanti, vuole restituire bellezza e decoro ai luoghi senza alcuna modifica dello stato degli stessi.

I volontari di Legambiente hanno proseguito il lavoro iniziato martedì scorso, quando si sono trovati al cospetto di rifiuti di ogni genere: pacchetti di sigarette, cartoni da pizze, imballaggi di ogni sorta di alimenti, bottiglie di plastica e vetro, lattine e volantini, nonché dinnanzi alla presenza di ortiche ed erbe infestanti.

Spiace notare come, pur essendo in centro città, l’area verde sia completamente sporca, priva di ogni decoro, e che i cittadini per gettare i rifiuti non utilizzino i cassonetti della spazzatura che si trovano nella strada antistante, ma scambino l’aiuola stessa per una discarica.

Il circolo Legambiente dei Peloritani, fondato a Messina nel 1988, coniuga scopi ambientali e sociali, e si é avvalso in passato della collaborazione attiva di minori che il Tribunale per i Minorenni e l’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Messina hanno indirizzato verso l’associazione per l’esecuzione della loro “messa alla prova”.

Pertanto, dopo aver levato dall’aiuola i rifiuti, raccolti in quattro sacchi opportunamente differenziati, strappato ortiche, rampicanti ed altre piante infestanti, e dato una zappettata, i volontari di Legambiente hanno restituito dignità e bellezza a quel luogo verde.

Speriamo che i cittadini e le istituzioni accolgano l’appello del circolo nel rispettare e amare sempre più le aree verdi della propria città!