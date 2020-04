Anche Sara De Ceglia, la mamma residente a Como, responsabile dell’Associazione #BambiniStrappati commenta il cosiddetto “decreto bambini” [Video]

Anche Sara De Ceglia, la mamma residente a Como, responsabile dell’Associazione #BambiniStrappati commenta il cosiddetto -decreto bambini-, che dovrebbe essere approvato il 15 aprile e voluto dagli onorevoli: “Paolo Siani (PD), Paolo Lattanzio (M5S), Vittoria Casa (M5S), Paola Boldrini (PD), Flavia Piccoli Nardelli (PD), Vanna Iori (PD), Stefano Lepri (PD), Emanuela Rossini (Misto)”.

Tutto cio’ che si nasconde… dietro il provvedimento teso in realta’ a sottrarre illegalmente i minori alle famiglie fragili evocando falsi abusi mai verificatisi… attraverso l’utilizzo del Protocollo CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia)… privo di qualsiasi validità scientifica come si è potuto appurare dopo l’inchiesta sugli allontanamenti agiti contro la Legge di fanciulli dai loro nuclei familiari a Bibbiano in Emilia Romagna.

