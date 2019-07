Ancora difficoltà nella vertenza Gicap: le Federazioni provinciali di Filcams-Cgil e UilTucs-Uil contestano alla Società che, in spregio alla normativa vigente, ha saldato la prima tranche delle spettanze arretrate solo ai lavoratori che hanno firmato l’accordo individuale

DISCRIMINANDO E LASCIANDO IN GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE, CHI NON AVEVA VOLUTO CONCILIARE GLI IMPORTI

Ancora difficoltà nella vertenza Gicap. Le Federazioni provinciali di Filcams-Cgil e UilTucs-Uil contestano alla Gicap che, in spregio alla normativa vigente, ha saldato la prima tranche delle spettanze arretrate solo ai lavoratori che hanno firmato l’accordo individuale, discriminando e lasciando in gravi difficoltà economiche chi non aveva voluto conciliare gli importi.

Dichiarano Francesco Lucchesi, segretario generale Filcams-Cgil Messina e Francesco Rubino, UilTucs-Uil Messina: “tale comportamento, è profondamente scorretto e lesivo degli interessi delle persone che assistiamo e tuteliamo. Invitiamo l’Azienda, che più volte abbiamo sollecitato al pagamento delle spettanze arretrate, a provvedere a pagare quanto dovuto”.

Proseguono e concludono i due sindacalisti: “riscontriamo anche, il mancato pagamento dei dipendenti del Qui Tron di Giardini Naxos. La Gicap dovrebbe provvedere ad avere un comportamento uniforme con tutti quelli che erano suoi dipendenti e non fare discriminazioni. Inoltre sollecitiamo Gicap ad espletare tutti gli atti propedeutici all’attivazione della cassa integrazione, a suo tempo sottoscritta con le organizzazioni sindacali, affinché le procedure amministrative si possano accelerare. Non vorremmo correre il rischio che la procedura di cassa integrazione possa essere bocciata. Ciò comporterebbe ulteriori disagi ai lavoratori che già hanno vissuto un periodo di gravi difficoltà”.