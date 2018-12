Angela Raffa, deputata di Messina del M5S ha incontrato presso la Comunità ellenica dello Stretto, Gavriil Avramidis

CONSULENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DEL GOVERNO GRECO E DELEGATO PER I RAPPORTI CON I GRECI ALL'ESTERO PER LA REGIONE DELLA MACEDONIA CENTRALE

Presso la sede della Comunità ellenica dello Stretto, la deputata Angela Raffa del Movimento 5 Stelle ha incontrato, in visita dalla Grecia, il consulente del Ministero della Difesa del Governo Greco e delegato per i rapporti con i greci all’estero per la Regione della Macedonia Centrale, Gavriil Avramidis. L’occasione dell’incontro è stata la presentazione del libro -Il genocidio dei Greci e delle popolazioni cristiane del vicino oriente- curato da Daniele Macris.

Si legge in una nota: “entrambi i parlamentari, hanno ribadito la grande vicinanza culturale tra le due nazioni ed il rapporto di amicizia che lega i due popoli. Tra l’altro Messina ospita storicamente una nutrita ed importante Comunità greca. Dopo un confronto sulla dibattuta questione del genocidio degli Armeni, ed alcune toccanti testimonianze da parte dei membri di alcune famiglie greche originarie del Ponto, si è parlato di UE”.

Dichiara Angela Raffa: “questa Europa ha fallito. Hanno trasformato un sogno di intere generazioni, in un incubo. Una Europa di pace e dei popoli è diventata l’Europa della burocrazia sorda e della finanza avida. Dovevano renderci uniti e ci hanno solo reso più poveri, come i greci hanno potuto sperimentare sulla propria pelle. A Bruxelles si dimostrano spesso incapaci di guardare più in là del loro naso, solo interessati a curare i loro interessi e quelli delle lobby europee che muovono il denaro ed il dorato mondo in cui vivono”.

I due parlamentari si sono quindi dati appuntamento a Roma e Salonicco, dove Gavril Avramidis sarà in corsa alla Regione per la carica di governatore, per valutare nuove e ulteriori forme di collaborazione tra i due popoli.