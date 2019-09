Angela Rizzo (cittadina messinese), commenta le parole del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina, Angelo Fabio Costantino

Angela Rizzo (cittadina messinese), commenta le dichiarazioni del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina, Angelo Fabio Costantino, sulla aggressione compiuta sabato 14 settembre, da due minori in danno di una 90enne: “parole dure come pietre, dosate con mirabile maestria, dove si percepisce la sensibilità di chi scrive e allo stesso tempo deve far riflettere tutti coloro che hanno ruoli e cariche politiche e sociali. Specifica la Rizzo, bellissimo intervento”.

Ecco alcune delle osservazioni di Costantino (facenti parte di un articolo più esteso pubblicato da… www.messinatoday.it): “l’escalation criminale e processo patologico psicosociale costruito negli anni. Gli operatori, gli insegnanti, i tecnici che hanno incontrato questi ragazzi cosa hanno fatto? Si sono accorti, hanno ascoltato i segnali. Purtroppo siamo sulle cronache di tutti giornali d’Italia per un delitto che si poteva prevenire. Messina ha bisogno di una rivoluzione culturale, di una task force che si occupi di politiche per la prevenzione del disagio in età evolutiva”.