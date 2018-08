Antonio Mazzeo (cronista – ME): “L’Amministrazione comunale di Messina, era a conoscenza delle incompatibilità urbanistiche del Progetto dell’hotspot”

Il cronista messinese Antonio Mazzeo in una sua nota, mette in risalto quanto segue: “prendo atto del documento appena pubblicato dal sindaco Cateno De Luca redatto in data 10 maggio 2017 dal Dipartimento Edilizia Privata del Comune di Messina, dove si evidenziava che il Progetto di realizzazione della zincobaraccopoli per migranti all’interno dell’ex Caserma Bisconte (oggi Hotspot) era in -contrasto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del PRG di Messina-“.

“Rivendichiamo in tutte le sedi di esserci opposti al Progetto e alla sua realizzazione, pubblicando una serie di inchieste sin dal 2016. L’allora Amministrazione Accorinti (con i suoi assessori competenti De Cola e Santisi) prima negò di essere a conoscenza delle intenzioni governative, poi affermò la propria contrarietà, senza mai però rilevare (e rivelare) che le opere erano abusive. La gravità di quanto emerge oggi dall’atto reso pubblico dal neo sindaco è inimmaginabile. No hotspot!! Libertà di ingresso e circolazione per tutto e tutti”.