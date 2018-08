Antonio Mazzeo (ME): “L’affaire migranti e la Croce Rossa di Messina”

"QUANTO RENDONO LE DUE STRUTTURE GESTITE DALL'ENTE IN CITTA'"

L’attivista e giornalista messinese Antonio Mazzeo in un suo post su Facebook, ha scritto un articolo dal titolo: “L’affaire migranti e la Croce Rossa Italiana”.

Nel testo, Mazzeo ha specificato: “sono due a Messina le maxi-strutture di accoglienza per adulti stranieri in mano alla Croce Rossa Italiana, grazie ad apposite convenzioni sosttoscritte con la Prefettura. La prima è stata avviata il 13 luglio 2017 presso l’ex IPAB -Collereale- ed ha una capienza di 98 persone; la seconda invece l’11 agosto 2017 in un immobile di pertinenza dell’Ospedale Piemonte – Centro Neurolesi di salita villa Contino e ospita 30 persone. Quanto rendono?”.

Secondo la Prefettura di Messina i -pagamenti- complessivi nel biennio 2017-18 hanno sfiorato il Milione di euro: “più esattamente 978.775 euro…”.