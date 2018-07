Approvata dalla Giunta di Messina, una manifestazione d’interesse

La Giunta municipale, presieduta dal sindaco, Cateno De Luca, ha deliberato la manifestazione di interesse in attuazione del principio di democrazia partecipata del Comune di Messina, per l’istituzione di “Laboratori di cittadinanza e partecipazione al governo della città” e l’individuazione, a titolo gratuito di esperti/facilitatori e tirocinanti extracurriculari (post laurea).

I “Laboratori di Cittadinanza e partecipazione al governo della città” perseguono le finalità di facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise; di garantire una maggiore rispondenza tra i bisogni espressi e le risposte praticabili; di semplificare il rapporto con l’utenza attraverso tecniche di comunicazione e di ascolto; di attivare canali di ascolto dei cittadini, utili a meglio orientare le scelte strategiche da parte dell’Amministrazione, ma anche a tarare l’erogazione dei servizi ai cittadini; e di migliorare la qualità dei servizi erogati.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di disponibilità, entro le ore 12, del 31 luglio 2018.

Le proposte dovranno essere recapitate, tramite P.E.C. all’indirizzo: “protocollo@pec.comune.messina.it; o raccomandata A/R , o presentate a mano presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Palazzo Zanca”.

In entrambe le due ultime modalità, la busta chiusa e sigillata dovrà recare l’indirizzo: “SINDACO COMUNE DI MESSINA – UFFICIO DI GABINETTO – PIAZZA UNIONE EUROPEA, 98122 – MESSINA, nonché la dicitura -Manifestazione di Interesse, in attuazione del principio di democrazia partecipata del Comune di Messina, per l’istituzione di laboratori di cittadinanza e partecipazione al governo della città- e l’individuazione a titolo gratuito di: Esperti/Facilitatori e Tirocinanti extracurriculari (post laurea)”, indicando nella busta per quale profilo concorrono ESPERTO/FACILITATORE (PROFILO A) O TIROCINANTE (PROFILO B). L’avviso è consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comunemessina.gov.it/ alla sezione Albo Pretorio online, sulla sezione Avvisi e nelle sedi Circoscrizionali di questo Comune”.