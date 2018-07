Appuntamento con il sindaco di Messina, Cateno De Luca

Un appuntamento da non perdere, soprattutto per chi ha riposto molta fiducia in una persona sperando che questa potesse cambiare le sorti della nostra Città. Stasera alle ore 21.30 a Messina in piazza Duomo, il sindaco Cateno De Luca incontrerà i cittadini per informarli sulla attività fino ad ora svolta nel suo primo mese di mandato amministrativo.

La serata, sarà anche allietata dalla previsione di un intenso momento musicale. Al termine dell’iniziativa che sarà trasmessa sulla pagina Facebook -De Luca sindaco di Messina-, ci sarà un brindisi augurale con il primo cittadino.