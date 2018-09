Arrestati a Messina, due corrieri della droga

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, rappresentato dai propri componenti ha provveduto al sequestro di oltre 6 chili di marijuana scovati nel corso di una operazione di controllo svolta presso gli imbarchi privati della rada San Francesco. La sostanza stupefacente, era occultata (e custodita in sei involucri di cellophane sigillati con nastro da imballaggio, imbevuti di profumo) all’interno di due bagagli di passeggeri (fermati ed arrestati) in transito a bordo di un bus che collega la Sicilia al Continente.

Le precauzioni prese dagli spacciatori (un uomo e una donna di origini africane) non sono bastate ad evitare che il fiuto dei cani Sara e Dandy portasse i finanzieri sulle tracce della droga, così sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e trasportati poi in carcere in attesa di giudizio. A loro carico, si procederà con l’ipotesi d’accusa che riguarda il traffico di sostanze stupefacenti.