Arrestati dalla Polizia di Stato, un 19enne di Messina ed un 29enne di Barcellona Pozzo di Gotto

La Polizia ha arrestato a Messina Antonino Pollicino, 19 anni per spaccio di droga. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato 100 grammi di marijuana, un grinder utilizzato per tritare la sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e della carta stagnola per il confezionamento in dosi.

Arrestato sempre per lo stesso reato, un uomo di 29 anni a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, trovato con due involucri di circa 10 grammi di marijuana e la somma di denaro pari ad 225 euro, considerato ricavo dell’attività di spaccio.