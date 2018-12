Arrestato a Messina, dai carabinieri della Stazione di Bordonaro

Nella giornata di ieri, 2 dicembre 2018, i carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato per il reato di evasione B.D., 18enne pregiudicato messinese. I carabinieri, durante un controllo presso la sua abitazione, non hanno trovato il giovane, il quale era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una rapina, avvenuta nel luglio di quest’anno, in danno di un coetaneo al quale era stato asportato un telefono cellulare e del denaro contante.

I militari si sono posti immediatamente alla sua ricerca e lo hanno rintracciato ed arrestato presso l’abitazione di un parente. All’esito dell’udienza di convalida odierna il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.