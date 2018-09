Arrestato a Messina, dalla Polizia di Stato

Un uomo 40enne di Messina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di: “maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione”.

In diverse occasioni, il fermato avente problemi di tossicodipendenza, ha picchiato, minacciato e maltrattato i suoi genitori restii a volergli dare del denaro perchè consapevoli che lo avrebbe usato per comprarsi la droga. Ieri l’ultimo grave episodio, durante il quale ha aggredito l’anziano padre sferrandogli calci e schiaffi, per poi colpirlo con un centro tavola perchè pretendeva che gli fossero consegnate le chiavi di un armadietto dove erano riposte due pistole. Successivamente, sono giunti gli agenti delle Volanti, che lo hanno bloccato e tratto in arresto.