Arrestato ieri sera, un trentenne di Barcellona Pozzo di Gotto

Nella serata di ieri, i poliziotti del Commissariato P.S. di Barcellona P.G., durante un posto di controllo nel centro cittadino, hanno intimato l’alt ad una autovettura che, anziché rallentare e fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga. Immediatamente gli agenti hanno inseguito il mezzo, datosi ad una folle corsa senza curarsi di rispettare le varie segnaletiche stradali. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato ed il suo conducente identificato in Giuseppe Genovese di anni 30, con pregiudizi di Polizia.

L’uomo, che è risultato privo della patente di guida perché sospesa, durante il controllo, ha opposto resistenza, pertanto è stato accompagnato negli uffici di Polizia dove andava in escandescenza e danneggiava un monitor. Il trentenne è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G., ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a P.U. e danneggiamento aggravato. A suo carico sono stati elevati diversi verbali per violazione del Codice della Strada.