Arrestato per possesso di droga, un uomo di origini calabresi

I componenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, hanno arrestato un uomo (del quale non sono state rese note le generalità) di origini calabresi, per spaccio di droga.

Il fermato, è stato sorpreso agli imbarchi privati della rada San Francesco, dopo esservi giunto dalla Calabria e trovato in possesso di 11 Kg di cocaina nascosti all’interno di una automobile. I finanzieri si sono messi sulle sue tracce, grazie all’aiuto ed al fiuto del cane antidroga Dandy, che ha segnalato la presenza della sostanza stupefacente.

Oltre i pannelli interni della vettura, sono stati rinvenuti da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine, 10 panetti di cocaina avvolti in confezioni di cellophane chiuse ermeticamente con del nastro da imballaggio. Dopo le formalità di rito, lo spacciatore è stato tradotto in carcere mentre, a sequestro è stata posta l’auto, così come l’allucinogeno che deteneva.