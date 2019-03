Arrestato un pluripregiudicato messinese, dai poliziotti della Questura

I poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pluripregiudicato intento ad asportare da un istituto scolastico termosifoni. Alla vista degli operatori cercava goffamente di nascondersi tentando, altresì, di privarsi del giubbotto dove custodiva arnesi atti allo scasso prontamente sequestrati. All’interno del plesso scolastico si introduceva da una finestra risultata divelta. Molte aule sono depredate ed in alcune mancano i radiatori asportati poco prima, viste le evidenti tracce di gocciolamento.

La refurtiva la nascondeva in una Fiat punto grigia in sosta sulla pubblica via vicino alla ringhiera di perimetrazione della Scuola, dove, incastrato, giaceva analogo materiale destinato al riscaldamento. Lo avrebbe aggiunto a quello occultato nel mezzo se solo i poliziotti non fossero intervenuti. Immediata comunicazione del fatto veniva data all’A.G competente che ne disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari.