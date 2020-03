Arrivi (dal Nord) in treno a Messina: sono stati avviati i controlli del personale dell’ASP 5 e quelli degli agenti della Polizia Ferroviaria [Video]

Sono stati avviati i controlli del personale dell’ASP 5 e degli agenti della Polizia Ferroviaria, presso la Stazione Marittima di Messina per i passeggeri di un treno proveniente dal Nord. E’ stata una attività, già iniziata sul traghetto della Bluvia.

Pare che a bordo, non vi fossero piu’ di una trentina di persone. Ma il convoglio giunto allo Scalo, potrebbe non essere l’unico a far tappa nella Citta’ dello Stretto. Per effettuare le verifiche, i poliziotti hanno a disposizione il termoscanner che consente di rilevare la temperatura corporea.

Inoltre, a coadiuvare le forze dell’ordine, ci sono anche gli addetti di una Società privata che si occupa della Sicurezza del luogo.

Video, tratto da: “Local Team”.