ASP 5 di Messina: “E’ stata firmata con la Presidenza della Regione Siciliana-Ufficio Speciale per la Progettazione, nella persona del dirigente dott. ing. Leonardo Santoro, una convenzione”

"PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIPIANO DA ADIBIRE A PARCHEGGI E SERVIZI PRESSO IL P.O. DI TAORMINA ED ANALOGAMENTE SI E' PROCEDUTO PER QUELLO DI MILAZZO"

E’ questo, il contenuto di una nota diramata dalla ASP 5 peloritana: “è stata firmata tra la Presidenza della Regione Siciliana-Ufficio Speciale per la Progettazione, nella persona del dirigente dott. ing. Leonardo Santoro, e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina rappresentata dal direttore Generale Paolo La Paglia una convenzione per l’affidamento della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori per la realizzazione di una struttura multipiano da adibire a parcheggi e servizi presso il P.O. di Taormina per un importo stimato di € 16.000.000,00”.

Dice il direttore Generale: “come già annunciato abbiamo iniziato l’iter progettuale, per dotare il nosocomio di contrada Sirina di un grande parcheggio con 350 posti macchina su più piani collegati direttamente con l’Ospedale; nel progetto è pure prevista la realizzazione di una sala convegni, di una sala ristorazione e dell’elipista abilitata al volo notturno; ci siamo avvalsi della struttura tecnica pubblica, appositamente voluta dal presidente Musumeci, presso la Presidenza della Regione. Analoga convenzione è stata siglata con lo stesso Ufficio per l’affidamento della Progettazione esecutiva dei Lavori per il miglioramento sismico del Corpo A padiglione 1 del Presidio Ospedaliero di Milazzo per un importo stimato di € 2.381.080,00”.