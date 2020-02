ASP 5 Messina: con atto deliberativo 223/DG del 29 gennaio u.s., sono stati affidati i lavori urgenti necessari per dare migliore allocazione all’area materno-infantile dell’Ospedale di Lipari, per un importo di euro 5.366,00 oltre Iva come per legge

Con atto deliberativo 223/DG del 29 gennaio u.s. l’ASP di Messina ha affidato i lavori urgenti necessari per dare migliore allocazione all’area materno-infantile dell’Ospedale di Lipari, per un importo di euro 5.366,00 oltre Iva come per legge. Il progetto prevede l’ammodernamento di alcuni locali del reparto di ostetricia con ampliamento dei locali assegnati alla pediatria, utilizzando anche locali dove era prima allocato il servizio 118 spostato in altre stanze dell’Ospedale.

Il direttore generale della Azienda Sanitaria Provinciale 5, dottor Paolo La Paglia evidenzia: “sarà cosi possibile dare una adeguata risposta ai bisogni sanitari dei piccoli pazienti, che non saranno più ricoverati presso una stanza della divisione di medicina come è stato fin adesso per tanti anni, ma saranno ospitati in locali di degenza nuovi e più funzionali”.