ASP di Messina: al lavoro h24, per permettere un trapianto di rene

Nonostante l’emergenza Covid-19 stia occupando le cronache e le corsie dei nostri Ospedali le altre patologie non sono certo in “quarantena”; in questo momento presso il laboratorio di biologia molecolare dell’Ospedale di Barcellona PG fra gli altri tamponi che si stanno analizzando c’è quello di un giovane paziente seguito dalla U.O. di Nefrologia dell’Ospedale di Milazzo che deve essere sottoposto domani a trapianto di rene presso l’Ospedale di Siena dove c’è un organo compatibile.

“Il nostro paziente – dice il direttore generale Paolo La Paglia – è già in viaggio per Siena con un volo di Stato e grazie al dott. Antonello Calabrò e alla sua equipe in serata l’ASP di Messina comunicherà l’esito del tampone per permettere ai chirurghi di Siena di intervenire immediatamente in piena sicurezza”.