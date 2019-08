ASP Messina: sopralluogo tecnico al Punto Nascita dell’Ospedale di S.Agata di Militello, dove è stata collocata la nuova RMN

Sopralluogo tecnico all’Ospedale di S. Agata di Militello, nel pomeriggio del 20 agosto, della Commissione appositamente costituita dal Management dell’ASP di Messina per consentire la piena continuità delle attività assistenziali e permettere la realizzazione dei lavori di adeguamento previsti per il Punto Nascita; erano presenti il Direttore Generale Paolo La Paglia, il Direttore Sanitario Mimmo Sindoni, il Risk Manager Aziendale Nino Giallanza, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Giovanna Pellegrino, il Direttore Medico del presidio ospedaliero Paolina Reitano, il Primario dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Umberto Musarra ed il Responsabile della U.O. Anestesia e Rianimazione Paolo Nuzzo. La commissione tecnica ha proposto di effettuare una immediata razionalizzazione degli spazi destinati alle attività sanitarie, con spostamento di alcuni reparti per migliorare l’assistenza alle donne gravide, in attesa di realizzare alcuni lavori di adeguamento a seguito di autorizzazione e di finanziamento da parte del dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato per la Salute.

“Lavoriamo in stretta sinergia con l’Assessore per la Salute Ruggero Razza per tutto il territorio metropolitano – dice il direttore generale Paolo La Paglia – soprattutto per le popolazioni delle zone più disagiate e lontane dai grandi centri come l’Area Nebroidea; la presenza dell’Assessore Regionale Bernadette Grasso testimonia l’attenzione del Governo Regionale verso i nostri territori”.

All’Ospedale di S.Agata è stata anche collocata la nuova Risonanza Magnetica Nucleare; per la messa in funzione si attende l’autorizzazione da parte della Regione e a breve saranno consegnati anche i previsti arredamenti per la piena funzionalità delle attività diagnostiche.