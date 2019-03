Attimi di paura ieri pomeriggio, nella Galleria Telegrafo dell’autostrada A20 Messina-Palermo

Si sono vissuti attimi di paura, nel pomeriggio di ieri all’interno della galleria Telegrafo sull’autostrada A20 Messina-Palermo. D’improvviso, una ventola dell’aerazione si è staccata centrando in pieno una Bmw X6 sfondandole il lunotto posteriore e il tettuccio. Un uomo di 45 anni, che era alla guida del mezzo, è stato sfiorato da alcuni frammenti della pala.

Il conducente, malgrado l’incidente ha mantenuto il controllo della sua auto ed una volta fuori dal tunnel, trovatosi nella corsia di emergenza ha contattato i soccorsi. Sul posto, sono giunti gli agenti della Polstrada che hanno effettuato i rilievi (per stabilire la esatta dinamica dei fatti) condotti anche dal perito di parte Giuseppe D’Angelo. L’automobilista scioccato per l’accaduto, è stato trasportato con una ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di viale Europa. Anche il Consorzio per le autostrade siciliane, ha aperto un fascicolo interno per indagare sulla vicenda.