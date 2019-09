Attimi di paura ieri sera per una 45enne di Santa Teresa Riva, che si trovava alla guida di una Citroen C3 Picasso

Ieri sera vi sono stati attimi di paura per una 45enne di Santa Teresa di Riva, che si trovava alla guida di una Citroen C3 Picasso. Per motivi che sono in fase di accertamento, l’automobilista che percorreva la strada statale 114 tra Capo Scaletta e Mili, a quanto pare in modo autonomo si è schiantata sul muretto delimitante la carreggiata finendo in una scarpata a pochi metri dai vicini binari della linea ferroviaria Catania-Messina.

La conducente è stata soccorsa dal personale del 118 (prontamente intervenuto sul luogo), che l’ha estratta dall’auto per trasportarla successivamente al Policlinico Universitario Gaetano Martino. Nella struttura sanitaria del capoluogo, si è riscontrato che la donna abbia riportato qualche trauma, benchè non corresse alcun pericolo di vita. Constatata inoltre, la sua vigilità.

Nelle operazioni di recupero del mezzo (distrutto dall’impatto), sono stati impegnati i vigili del Fuoco del Comando Provinciale peloritano che hanno utilizzato una autogru. I carabinieri di Scaletta Zanclea, sono coloro ai quali spetta la responsabilità di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro avendo essi compiuto i rilievi di rito.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.