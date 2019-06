Attimi di paura, la notte scorsa alle ore 01.40 sul Pullman della Sais partito da Roma Tiburtina alle 21

E DIRETTO IN SICILIA

Attimi di paura, la notte scorsa alle ore 01.40 sul Pullman della Sais partito dalla Stazione Roma Tiburtina alle 21 e diretto in Sicilia. Il mezzo della Setra, dopo lo svincolo di Lauria Nord in Basilicatra, sulla autostrada A2 del Mediterraneo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo.

Infatti, mentre il bus transitava in galleria, uno pneumatico ha ceduto di schianto bucandosi. E’ stato solo grazie alla competenza dell’autista, che l’evento non ha avuto conseguenze ben più drammatiche dal momento che è riuscito a fermare la corsa del veicolo a due piani all’uscita del tunnel e su un viadotto..

Sono stati immediati i soccorsi, allertati dal personale della stessa ditta di autotrasporti. Sul luogo è immediatamente giunta una pattuglia della Polizia Stradale del vicino Distaccamento, una Squadra del Pronto Intervento dell’Anas, il personale della ditta Giaconia ed un esponente dell’Assicurazione AXA. Tutti gli intervenuti, hanno provveduto, ciascuno per le proprie competenze a rimettere in sicurezza l’autobus che dopo circa un’ora ha potuto riprendere il viaggio.