Attimi di paura stamane intorno alle 10.00 quando un’auto, un Suv BMW X4 mentre percorreva il viale Regina Elena a Messina, improvvisamente ha iniziato ad emettere fumo

Si sono vissuti attimi di paura stamane in viale Regina Elena a Messina, intorno alle ore 10.00, quando la strada veniva percorsa da un Suv BMW X4 che improvvisamente ha iniziato ad emanare fumo. Il conducente atterrito, è riuscito appena in tempo a scendere dal veicolo prima che la coltre si trasformasse in fiamme le quali poi hanno interamente distrutto il mezzo.

Sulla importante arteria stradale, il traffico ha subito un forte rallentamento a causa dell’incendio che ha annebbiato il luogo. Nella zona sono arrivati con immediatezza, i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e la Polizia che ha avviato le indagini necessarie a stabilire le cause del repentino focolaio.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.