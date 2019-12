Attivotv: presentazione del Progetto #bambinistrappati [Video]

Lo ha scritto ieri sera su Facebook, Mida Riva: “è partito il ciclo di interviste per affrontare insieme la tematica dei rapimenti di stato, l’ennesimo sporco business sulla pelle dei bambini #bambinistrappati”.

Si tratta di una iniziativa, a supporto della attività nata dall’agire di Sara De Ceglia, una madre che risiede a Como ma si interessa ad ampio spettro di casi di sottrazione di minori ad opera delle Istituzioni, che avvengono non solo in Lombardia ma anche oltre… questo partendo dalla sua esperienza personale.

La De Ceglia facendo tesoro di quanto vissuto, cerca di aiutare chi ha avuto o in atto vive una situazione di disagio familiare a non cadere nello sistema evitando per quanto possibile danni alla prole.