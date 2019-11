Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: il presidente Mario Mega, questa mattina ha presieduto nella sede dell’Organo da lui diretto, i lavori del Comitato con funzioni portuali

LA STRUTTURA CONTINUERA' A SVOLGEREIL PROPRIO LAVORO, FINO A QUANDO NON SI INSERIRANNO I RESTANTI COMPONENTI

Il nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega, ha presieduto il 14 novembre il Comitato Portuale. L’Organo continuerà, infatti, ad agire nel pieno delle funzioni fino all’insediamento del Comitato di Gestione. Alla riunione era presente il Sindaco di Villa S. Giovanni, Dott. Giovanni Siclari, che ha apprezzato l’invito del Presidente Mega, rappresentando l’interesse del suo Comune a giocare sin da subito un ruolo attivo per lo sviluppo delle tematiche di competenza dell’AdSP connesse all’Area dello Stretto. In applicazione del principio della continuità dell’azione amministrativa, sono state sottoposte al Comitato e approvate una serie di pratiche relative alla gestione del Demanio di competenza.

I componenti del Comitato Portuale hanno, inoltre, condiviso all’unanimità la proposta del nuovo Presidente di rientrare in Assoporti, Associazione dei porti italiani, concordando sull’idea che il sistema portuale dello Stretto rappresenti uno degli snodi strategici del sistema trasportistico nazionale e pertanto debba essere fortemente tenuto in considerazione nei tavoli di confronto nazionale sui temi inerenti la portualità, la logistica e le reti di trasporto.

Sempre all’unanimità è stato approvato il bilancio di previsione dell’AdSP per l’anno 2020, che presenta un avanzo di amministrazione di euro 87 milioni e tiene conto delle maggiori spese in conto capitale finalizzate ai “Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli uffici e del padiglione di ingresso nel quartiere fieristico di Messina”, in merito ai quali la commissione di gara sta ultimando l’esame delle offerte presentate dalle ditte concorrenti.

La consistenza finale di cassa presunta al 31/12/2020 è pari a euro 127 milioni, a conferma della solidità economica dell’Ente, il che costituisce una garanzia della capacità dell’AdSP di intraprendere già nell’immediato futuro azioni e interventi anche a beneficio dei nuovi territori annessi alla circoscrizione di sua competenza.

