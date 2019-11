Autorità Portuale di Sistema dello Stretto: “Il porto di Tremestieri, sarà riaperto oggi”

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto comunica che, a seguito di apposita Ordinanza della Capitaneria di porto di Messina, il porto di Tremestieri sarà riaperto oggi a partire dalle ore 14.00.

A seguito di un sopralluogo appena effettuato si è infatti verificato che entrambi gli scivoli potranno essere operativi, nonostante si sia rilevato un accumulo di sedimenti di circa 15.000 mc in prossimità del Molo di Sopraflutto. Per tale ragione l’ingresso e l’uscita agli scivoli sarà autorizzato in modo alternato. L’AdSP provvederà a risolvere tale criticità nel più breve tempo possibile.