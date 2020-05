Avviata anche in AMAM SpA la ripartenza delle attività ordinarie e la gestione delle attività amministrative, in modalità conforme alle normative nazionali e locali di contenimento della diffusione del Coronavirus, tipiche della FASE 2.

Per questo l’Azienda che gestisce il servizio idrico integrato cittadino ha predisposto un graduale rientro alla normale gestione del front-office, partendo dal disbrigo delle pratiche non facilmente gestibili da remoto. In forma ridotta, dunque, a partire dal prossimo lunedì 18 maggio, verranno riaperti al pubblico gli Sportelli della Sede di Viale Giostra – Ritiro, secondo il normale orario di apertura, tuttavia, contigentando l’ingresso degli utenti, secondo le misure di contenimento del contagio “Covid 19”, e mettendo in atto un protocollo di sicurezza ben preciso, la cui osservanza verrà garantita da apposito personale di AMAM.

“Nel corso delle scorse settimane di necessaria sospensione di ogni accesso del pubblico – spiega il presidente Salvo Puccio – abbiamo appurato che possono presentarsi casi in cui non è sempre facile operare da remoto e, per questo, abbiamo previsto la graduale ripresa delle attività di front-office in presenza, ovviamente invitando gli utenti in grado di accedere ai servizi in modalità multicanale ad operare attraverso le piattaforme messe a disposizione da inizio anno, lasciando così l’accesso in presenza solo a quanti non hanno i mezzi per il disbrigo delle pratiche on line. E’ chiaro che il rientro graduale imporrà di seguire una regolamentazione di sicurezza specifica sia per gli operatori che per il pubblico”.

Conclude Puccio, il Presidente di AMAM SpA: “confidiamo nel buon senso e nella collaborazione dei nostri utenti che per questo ringraziamo sin d’ora”.