Avviata la versione telefonico/telematica dello Sportello Multidisciplinare e Sociale della V Circoscrizione di Messina

A comunicarlo congiuntamente il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo (Presidente della Commissione Politiche Sociali), la Consigliera Lorena Fulco (Vice Presidente Commissione Politiche Sociali) ed il Coordinatore dello stesso Sportello Francesco Mucciardi ex consigliere della V circoscrizione, assieme a tutta l’equipe di professionisti, ovvero PEDAGOGISTI, MEDIATORI CULTURALI, PSICOLOGI, ASSISTENTI SOCIALI e MEDIATORI FAMILIARI (rappresentati dall’associazione AIMEF), che continuano a dare, in maniera del tutto volontaria, il loro contributo professionale anche e soprattutto in questo momento storico di particolare delicatezza . L’intera squadra dunque va ad integrarsi alla grande macchina organizzativa sociale messinese, mettendo a disposizione dell’intera comunità le proprie capacità professionali, mediante i canali telefonici e non solo. Data l’emergenza sanitaria nazionale dunque determinata dalla pandemia del Covid-19, e i divieti previsti dai vari DPCM di Marzo del Governo, lo Sportello Multidisciplinare, come la sede della V Circoscrizione di Villa Lina che lo ospita, è chiuso al pubblico, ma già da alcune settimane viene garantita all’utenza un supporto in maniera alternativa! Infatti sarà possibile per tutta la cittadinanza, CHIAMANDO OGNI LUNEDì il numero di CELLULARE +39 347 7105024 (Coordinatore Francesco Mucciardi), fissare un appuntamento telefonico, per essere poi richiamati gratuitamente da uno dei nostri tanti esperti e capaci PROFESSIONISTI volontari, che, a seconda del caso dell’utente, verrà garantito (rispettando l’assoluta privacy) il supporto più adatto alla situazione. Riteniamo che, in questa fase storica difficile e particolare, un SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA, o un SUPPORTO PEDAGOGICO, o l’ASSISTENZA SOCIALE, o il SERVIZIO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE, o LA MEDIAZIONE CULTURALE, possano certamente contribuire ad esprimere vicinanza alle persone in difficoltà, ed aiutare concretamente a superare questo periodo buio, incerto ed umanamente deteriorante.

Inoltre, in particolare le nostre pedagogiste, in questa nostra pagina facebook, a breve pubblicheranno di volta in volta dei VIDEO DI SUPPORTO, nell’ambito del sistema Long Life Learnig, ad esempio raccontando in video delle fiabe per bambine e bambini! Occorre difatti intervenire immediatamente sulla fascia infantile ed adolescenziale, su vari conflitti che ( covid o no) continuano a persistere all’interno di alcune famiglie, occorre intervenire sulla debolezza psicologica che ha devastato (e continua a farlo) gran parte della nostra comunità.