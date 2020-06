#BambiniStrappati…, il racconto della manifestazione organizzata il 17 giugno a Roma (in piazza Monte Citorio) dalla omonima Associazione guidata dalla mamma brindisina ma residente in Provincia di Como… Sara De Ceglia, divenuta famosa lo scorso 15 settembre 2019 per essere salita sul palco della Lega a Pontida al fianco di Matteo Salvini! In tale circostanza, la De Ceglia ha ricordato come lo scandalo delle sottrazioni illegali di minori perpetrate dai magistrati in danno dei genitori e della famiglia non è solo a Bibbiano ma in tutta Italia.

E’ stata una iniziativa alla quale hanno partecipato: “Maricetta Tirrito, Giorgio Ceccarelli, Giuseppe Ciccone, Alekos Bowman, Francesco Tesoro, Fabio Nestola, Marina Brasiello e Rita Ferrari”.